"Я чуть себя не прикончил". Йоханнес Бе - о трассе в Солт-Лейк-Сити

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе вновь раскритиковал трассу в Солт-Лейк-Сити, на которой пройдут гонки в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. 25-летний норвежец заявил, что ранее не испытывал таких неприятных ощущений.

- Эта трасса снова худшая, - сказал Бе в эфире канала "Матч ТВ". - Сегодня было слишком тепло, снег очень мягкий, и лыжи скользят неважно. Я совершил несколько ускорений и чуть себя не прикончил. У всех похожие чувства. Таких неприятных ощущений раньше не было. Вот Бьорндалену здесь было бы действительно хорошо.

Напомним, Бе является лидером общего зачета Кубка мира. В активе норвежца 896 очков.

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