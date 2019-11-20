Воронина отправится на Кубок мира вместо Старых, Глазырина выступит на Кубке IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) не поддержало изменения в критериях отбора в сборную России. Это привело к изменениям в составе команды, информирует пресс-служба СБР.

Так, Екатерина Глазырина получила право выступить на Кубке IBU. Ранее она не попала в состав команды, теперь же спортсменка заменит Анастасию Егорову. На Кубке IBU выступит и Ирина Старых. В составе российской команды на Кубок мира вместо нее отправится Тамара Воронина.

В составе мужской команды изменений нет. Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

Мужская сборная России

Кубок мира

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Кубок IBU

Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женская сборная

Кубок мира

Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина

Кубок IBU

Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.