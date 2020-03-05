Тренер сборной России на Олимпиаде в Сочи Вольфганг Пихлер в интервью «СЭ» отметил, что Георгию Родченкову? не стоит доверять. Немецкий специалист был свидетелем в делах российских биатлонисток против МОК.

— Про список «Дюшес» у вас спрашивали?

— Я сказал, что слышал об этой информации, но никакого отношения к ней не имею. И даже в случае с Глазыриной, но я с ней не работал, за нее нес ответственность другой тренер, я был с другими спортсменками на сборе в Рупольдинге. Не знаю, что там произошло. Но для меня странно, что она приехала к нам заранее, если было понимание, что она на допинге. Тем более что все российские биатлонистки всегда были под контролем ВАДА. Если они знали, что она на допинге, почему ничего не произошло уже в Рупольдинге? Мое видение — что Родченков — не тот персонаж, которому стоит доверять. Как можно в принципе рассматривать дело на основе показаний одного человека? Как можно доверять свидетелю, который врет? (Дмитрий Кузнецов)

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