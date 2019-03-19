Вольфганг Пихлер: "Про Губерниева говорить не буду, но в российском биатлоне все постоянно воюют"

Бывший главный тренер сборной России Вольфганг Пихлер, ныне возглавляющий команду Швеции, в интервью ТАСС отметил, что чемпионат мира стал для его подопечных очень успешным. По его словам, он гордится, но королем биатлона себя не считает.

– Еще до эстафетных гонок вы были довольны результатами вашей команды на этом чемпионате мира? Золото Ханны Эберг в индивидуальной гонке и бронза, которую она завоевала в паре с Себастьяном Самуэльссоном в сингл-миксте, – это успех?

– Это большой успех! Тем более что здесь у нас не только золото и бронзовая награда, но и множество четвертых, пятых, шестых мест. Такой результат не может не вызывать удовлетворение.

– Изначально на что рассчитывали?

– На одну медаль любого достоинства.

– Удивительно. Вы и перед Играми в Пхенчхане говорили, что завоевание одной олимпийской медали будет огромным достижением. В итоге шведская сборная взяла два золота и два серебра. Откуда такая скромность?

– В биатлоне надо быть реалистом, в этом виде спорта очень сложно завоевать медаль. В одной из гонок ты можешь стать как первым, так и десятым, и заранее нельзя предугадать, как все получится.

– Но результат дать получается. Ощущаете себя королем биатлона?

– Нет, королем биатлона я себя не считаю. Но я горд, что за свою жизнь спортсмены, которых я тренировал, завоевали так много медалей. Мне всегда удавалось подводить их к главным стартам сезона в отличной форме. Хотя когда работал в России, слышал в свой адрес много лжи, к примеру со стороны Дмитрия Губерниева.

И вот четыре года назад я принял новую команду, которая в женском зачете Кубка наций занимала 13-е место и 14-е – в мужском. Если сравнивать с Россией, то у нас было значительно меньше средств, существенно меньше. Но мы методично стали работать, что и принесло нам четыре медали на Олимпиаде. И это позволяет нам считать себя одной из самых сильных команд. Что, в частности, доказал недавний чемпионат Европы, на котором мы завоевали шесть медалей, три из которых – высшего достоинства. И после еще успешно выступили на домашнем чемпионате мира. Я удовлетворен.

– Есть удовлетворение от того, что посрамили критиков в России?

– Персонально про Губерниева говорить не буду, просто замечу, что в российском биатлоне есть одна особенность: там все постоянно воюют друг с другом. Но с другой стороны, были в России и те, кто всегда поддерживал меня. К примеру, спросите мнение Павла Ростовцева или Ольги Зайцевой, они всегда были на моей стороне.