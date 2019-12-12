Владимир Драчев: «Вопросы к Бабикову. Это нежелание работать»

Глава СБР Владимир Драчев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с Антоном Бабиковым. Он принял участие на этапе Кубка мира в Швеции, но затем его отправили без оружия в Россию.

— Это не самая интересная тема, — отметил Драчев. — Есть гораздо более важные моменты. Но я расскажу. Чтобы все понимали. Спортсмен был в Эстерсунде по личной квоте. Как и положено, ему сразу были приобретены билеты туда-обратно. Но он неплохо выступил в индивидуальной гонке. И мы взяли ему билет на чартер в Австрию. Хотели, чтобы он работал с командой. Запасным. Но ему это не понравилось. Бабиков хотел поехать на Кубок IBU. Но там уже есть семь человек. И там бы он был запасным. В общем, наш уважаемый Антон, который был одним из самых перспективных юниоров, от тренировок в Хохфильцене отказался.

В итоге сдали билеты на чартер. По его желанию вернули в Россию. А почему он оставил винтовку — вопрос. Ствол у него есть в Уфе. Ложе, ремни и всю атрибутику можно было взять с собой. И бегал бы на Кубке России. Так что вопросы к нему. Это нежелание работать здесь. А слова его уважаемого тренера немного некорректны. Мы сделали для Антона все возможное.

Драчев — за альтернативные игры. А для Бабикова «было сделано все возможное»