Владимир Драчев: "У Логинова не было дополнительной квоты на спринт, его предупреждали"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Александр Логинов знал, что у него не было дополнительной квоты для выступления в спринте на чемпионате Европы в Минске. Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин пропустил эту гонку из-за технической ошибки руководства СБР.

- Просто у него не было дополнительной квоты, - приводит слова Драчева News.ru. - Его же предупреждали, что те, кто выиграл преследование, не получают дополнительные квоты. Их дают только за спринт. У меня такая же ситуация была в 1999 году на чемпионате мира. В 1998 году я стал чемпионом мира в преследовании, но никакой квоты не получил.

Можно ли было его поставить вместо кого-то из нынешней шестерки? Да. Но мы не стремились еще раз показать, что Логинов у нас самый сильный. Мы это и так знаем. Важнее было посмотреть этих ребят и дать им возможность отработать на чемпионате Европы.

Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 645 очков.

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