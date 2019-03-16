Владимир Драчев: "Поршнев перегорел"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев – о бронзе в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

- Медаль при таких раскладах – чудо?

- По сегодняшней гонке медаль – это подарок. Таких ошибок Фуркад никогда раньше не допускал.

- Вам его жалко?

- Конечно. На рубеже было видно, что колотило. Он же вообще бежать не хотел, а тут такая оплеуха. Можно сказать, позор. Но такое бывает. Жалко, что так сложилось. Думаю, на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене он не выступит. Может, и на масс-старт завтра не выйдет.

- Что можете сказать по Никите Поршневу?

- Просто перегорел. У него большая перспектива, духовой парень. Но "сгорел". До старта. (Владимир Иванов)

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