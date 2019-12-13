Владимир Драчев: «Молодец, Светлана Миронова! Это наш ответ ВАДА!»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал бронзу россиянки Светланы Мироновой в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для 25-летней биатлонистки это первый подиум в карьере.

— Спасибо большое всей Команде! Сегодня медаль! Молодец, Светлана Миронова! Это наш ответ ВАДА! Поздравляю всех болельщиков Биатлона! Россия вперед! Знай наших! — написал Драчев в своем Instagram.