Владимир Драчев: "Будем расставаться с кем-то из нынешнего состава сборной"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что тренерский штаб сборной будет расставаться с кем-то из нынешнего состава команды в следующем сезоне. Он также добавил, что к основе будут подтягивать молодежь.

- У нас есть с кем расставаться. Будем расставаться, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - Пока только внутри себя прорабатываем. Взяли примерный план, кого возьмем в сборную: у нас рассматриваются 20 девушек. Будем подтягивать молодежь.

Напомним, сборная России на прошедшем чемпионате мира в шведском Эстерсунде завоевала три медали: серебро в мужском спринте (Александр Логинов), серебро в женском масс-старте (Екатерина Юрлова-Перхт) и бронза в мужской эстафете (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Логинов).

Все о биатлоне - здесь