Виттоцци укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, Юрлова-Перхт - 22-я

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира. 24-летняя спортсменка заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 817 очков.

Второе место занимает еще одна представительница Италии Доротея Вирер (792), третье - словачка Анастасия Кузьмина (718). Лучшей из россиянок является Екатерина Юрлова-Перхт - она располагается на 22-й строчке (364).

Общий зачет (ж)

1 (1). Лиза Виттоцци (Италия) - 817 (+54)

2 (2). Доротея Вирер (Италия) - 792 (+34)

3 (3). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 718 (0)

4 (4). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 717 (+18)

5 (5). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 598 (0)

6 (6). Паулина Фиалкова (Словакия) - 566 (+40)...

22 (23). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 364 (+24)...

27 (26). Ирина Старых (Россия) - 307 (0)...

30 (29). Евгения Павлова (Россия) - 209 (0)...

37 (35). Светлана Миронова (Россия) - 167 (+8)

38 (37). Маргарита Васильева (Россия) - 155 (0)...

53 (51). Ульяна Кайшева (Россия) - 82 (0)

54 (52). Валерия Васнецова (Россия) - 81 (0)...

72 (84). Лариса Куклина (Россия) - 39 (+25)...

87 (86). Анастасия Морозова (Россия) - 12 (0)...

97 (97). Лейсан Бикташева (Россия) - 1 (0)

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