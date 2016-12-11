Видео: лучшие моменты этапа в Поклюке

В воскресенье в Поклюке завершился второй этап Кубка мира. Абсолютным победителем соревнований стал Мартен Фуркад, выигравший спринт и гонку преследования, а также эстафету. Аналогичный результат показала немка Лаура Дальмайер.

Лучший результат среди российских биатлонистов показал Антон Шипулин, который завоевал две бронзы в индивидуальных соревнованиях. В эстафетной гонке он вместе с Антоном Бабиковым, Максимом Цветковым и Матвеем Елисеевым занял второе место.

Результаты девушек были не столь удачными, как у парней. Лучшей в спринте стала Екатерина Глазырина, которая финишировала 22-й. В гонке преследования она заняла 12-е место, а в эстафете вместе с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Анастасией Загоруйко была шестой.