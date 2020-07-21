Вице-президент СБР: «Проблемы с питанием наших биатлонистов в Рыбинске решены»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов в интервью «СЭ» рассказал о преимуществах биатлонного комплекса в Рыбинске.

— При составлении внутреннего календаря на сезон-2020/21 были какие-то проблемы?

— Из-за пандемии нам пришлось сдвинуть летнее первенство России в Рыбинске. Оно должно было стартовать 23 июля в Рыбинске, а теперь начнется только 25 августа. Сентябрьские соревнования, включая чемпионат России в Тюмени, сдвинулись на одну-полторы недели. Естественно, мы согласовали все изменения с главным тренером сборной Валерием Польховским и старшими тренерами женской и мужской команды. Все-таки они рассматривают летний чемпионат России, как один из этапов подготовки к зимнему сезону.

— Биатлонный комплекс в Рыбинске может получить лицензию на проведение международных стартов?

— Безусловно. Мы уже проводили на нем зимние соревнования, к сожалению, были небольшие проблемы со снегом. В этом сезоне запланировали, как летний крупный старт, так и зимний. Там очень хороший коллектив, который старается сделать все на высшем уровне. Сейчас надо провести несколько стартов, подготовить местную судейскую коллегию и тогда уже будем планировать приезд инспекции IBU для оценки комплекса и получения лицензии B, которая дает право проводить соревнования уровня Кубка IBU.

— Недавно Юрий Каминский обозначил, что в Рыбинске были проблемы с питанием.

— Они уже решены. Повторюсь, там работает очень хорошая команда.