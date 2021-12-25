Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Биатлон

Идинов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке», Гараничев с 6 промахами стал восьмым

14:28
Евгений Гараничев. Фото Global Look Press
Евгений Гараничев. Фото Global Look Press
Теги:

Евгений Идинов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров на «Ижевской винтовке».

Идинов показал результат 43 минуты и 53,3 секунды, допустив 3 промаха на 4 огневых рубежах. Вторую строчку занял Дмитрий Иванов, уступивший победителю 0,2 секунды, при этом промахнувшись лишь один раз. На третьем месте — Петр Пащенко, промахнувшийся трижды и проигравший Идинову 33,3 секунды.

Евгений Гараничев занял восьмое место по итогам гонки. Биатлонист промахнулся 6 раз и проиграл победителю 1 минуту и 56,1 секунды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Что приготовить на Новый год-2022
На Украине оценили вероятность третьей мировой войны
2
1
Реклама