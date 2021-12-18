Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Биатлон

Васильев: «Сейчас Латыпов — наша главная надежда на Олимпиаде»

18:14
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, россиянин Эдуард Латыпов занял второе место.

«В спорте нет сослагательного наклонения, — цитирует Васильева «Чемпионат». — Всем бы на выстрел меньше, то все чудеса творили бы. Второе место с двумя промахами — хороший результат для Эдика. Очень сильно порадовало, что в одни ноги пробежал с французом. Халили молодец — сделал четыре ноля. Латыпов сейчас — наша главная надежда на Олимпиаду, но рано. До основного старта очень далеко. Дай бог, чтобы набирал форму и дальше».

Напомним, ранее Латыпов завоевал серебряную медаль в спринте в Анси.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4549713-vasilev-sejchas-latypov-nasha-glavnaya-nadezhda-na-olimpiade.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
В Германии осудили высказывание вице-канцлера о «Северном потоке – 2»
0
Реклама