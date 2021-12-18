Васильев: «Сейчас Латыпов — наша главная надежда на Олимпиаде»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, россиянин Эдуард Латыпов занял второе место.
«В спорте нет сослагательного наклонения, — цитирует Васильева «Чемпионат». — Всем бы на выстрел меньше, то все чудеса творили бы. Второе место с двумя промахами — хороший результат для Эдика. Очень сильно порадовало, что в одни ноги пробежал с французом. Халили молодец — сделал четыре ноля. Латыпов сейчас — наша главная надежда на Олимпиаду, но рано. До основного старта очень далеко. Дай бог, чтобы набирал форму и дальше».
Напомним, ранее Латыпов завоевал серебряную медаль в спринте в Анси.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4549713-vasilev-sejchas-latypov-nasha-glavnaya-nadezhda-na-olimpiade.html
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