Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, россиянин Эдуард Латыпов занял второе место.

«В спорте нет сослагательного наклонения, — цитирует Васильева «Чемпионат». — Всем бы на выстрел меньше, то все чудеса творили бы. Второе место с двумя промахами — хороший результат для Эдика. Очень сильно порадовало, что в одни ноги пробежал с французом. Халили молодец — сделал четыре ноля. Латыпов сейчас — наша главная надежда на Олимпиаду, но рано. До основного старта очень далеко. Дай бог, чтобы набирал форму и дальше».

Напомним, ранее Латыпов завоевал серебряную медаль в спринте в Анси.