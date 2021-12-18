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Шевченко: «Сейчас моя цель — попасть на Кубок мира и показать там хорошие результаты»

18:15
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала свое выступление на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

«Сегодня провела отличную гонку, я очень рада, — приводит слова биатлонистки сайт IBU. — После второй стрельбы я получила информацию о том, что иду хорошо. Приложила все усилия на последнем круге и в итоге победила. Сейчас моя цель — попасть на Кубок мира и тоже показать там хорошие результаты».

В субботу, 18 декабря, Шевченко выиграла спринт на на этапе Кубка IBU в Австрии. 22-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию за 21 минуту и 39,3 секунды.

Россиянка лидирует в общем зачете турнира, имея на счету 352 очка.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonworld.com/news/ibu-cup-obertilliach-sprints/p4mha4evlMs8N9zkmEwdu

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Анна Горшкова все материалы автора

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