Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала свое выступление на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

«Сегодня провела отличную гонку, я очень рада, — приводит слова биатлонистки сайт IBU. — После второй стрельбы я получила информацию о том, что иду хорошо. Приложила все усилия на последнем круге и в итоге победила. Сейчас моя цель — попасть на Кубок мира и тоже показать там хорошие результаты».

В субботу, 18 декабря, Шевченко выиграла спринт на на этапе Кубка IBU в Австрии. 22-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию за 21 минуту и 39,3 секунды.

Россиянка лидирует в общем зачете турнира, имея на счету 352 очка.