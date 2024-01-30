СБР учредил трофей в память Анфисы Резцовой

Исполком Союза биатлонистов России (СБР) принял решение учредить трофей имени биатлонистки и лыжницы, трехкратной чемпионки Олимпийских игр, Анфисы Резцовой.

«Кубок Анфисы Резцовой, как ранее Кубок Александра Привалова, будет ежегодно разыгрываться в рамках чемпионатов России — он будет вручаться победителям спринтерских гонок у мужчин и женщин. Аналогично на чемпионате России три последних сезона за победу в индивидуальных гонках у мужчин и женщин вручается Кубок Александра Привалова», — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале СБР.

Резцова скончалась 19 октября 2023 года в реанимации, не приходя в сознание. Ей было 58 лет.

О причинах смерти советской и российской лыжницы и биатлонистки пока не сообщалось, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.