Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:53

СБР учредил трофей в память Анфисы Резцовой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполком Союза биатлонистов России (СБР) принял решение учредить трофей имени биатлонистки и лыжницы, трехкратной чемпионки Олимпийских игр, Анфисы Резцовой.

«Кубок Анфисы Резцовой, как ранее Кубок Александра Привалова, будет ежегодно разыгрываться в рамках чемпионатов России — он будет вручаться победителям спринтерских гонок у мужчин и женщин. Аналогично на чемпионате России три последних сезона за победу в индивидуальных гонках у мужчин и женщин вручается Кубок Александра Привалова», — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале СБР.

Резцова скончалась 19 октября 2023 года в реанимации, не приходя в сознание. Ей было 58 лет.

О причинах смерти советской и российской лыжницы и биатлонистки пока не сообщалось, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/4296
Биатлон
Анфиса Резцова
СБР
0
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Россия лишена золота командного турнира Олимпиады-2022
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На 78-м году жизни скончался бывший тренер четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости