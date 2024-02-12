Васильев предложил ввести мораторий на терапевтические исключения в спорте: «Никаких норвежцев на пьедестале не будет»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил отменить терапевтические исключения в спорте.

По словам Васильева, он перестал смотреть международный биатлон и лыжные гонки.

«Астматики, те, кто постоянно использует терапевтические исключения, — мошенники, о чем я всегда говорил. Я уже предлагал им в качестве эксперимента ввести мораторий на все терапевтические исключения. Вы увидите, что после этого никаких норвежцев, шведов и много кого еще на пьедестале не будет, появятся совершенно неожиданные люди, которые честно тренируются и бегают исключительно за счет своего здоровья», — цитирует Васильева ТАСС.