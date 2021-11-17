Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

В Москве презентовали автобиографию Виктора Маматова

14:01
Теги:

В столице России прошла презентация книги Виктора Маматова «Я сибиряк, а это особая каста». В ней прославленный ветеран рассказывает о блестящей спортивной карьере, по ходу которой он выиграл два олимпийских золота и пять побед на чемпионатах мира, а также вспоминает, как был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Автобиография вышла в рамках проекта Совета ветеранов СБР. Планируется, что в следующем году выйдет еще несколько книг с воспоминаниями других героев прошлого, а также «Энциклопедия биатлона».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Почему обязательно надо вакцинироваться? Нужна ли прививка от гриппа?
Врио губернатора прокомментировал историю рабства жителя Ярославской области
0