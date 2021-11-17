В Москве презентовали автобиографию Виктора Маматова

В столице России прошла презентация книги Виктора Маматова «Я сибиряк, а это особая каста». В ней прославленный ветеран рассказывает о блестящей спортивной карьере, по ходу которой он выиграл два олимпийских золота и пять побед на чемпионатах мира, а также вспоминает, как был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Автобиография вышла в рамках проекта Совета ветеранов СБР. Планируется, что в следующем году выйдет еще несколько книг с воспоминаниями других героев прошлого, а также «Энциклопедия биатлона».