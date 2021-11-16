IBU не будет требовать от привитых «Спутником V» биатлонистов делать ПЦР-тесты

В Международном союзе биатлонистов (IBU) не будут требовать от спортсменов, сделавших вакцину от коронавируса «Спутник V», проходить ПЦР-тестирование во время соревнований.

«Во избежание недоразумений IBU хотел бы разъяснить следующее: для того, чтобы спортсмены и команды могли участвовать в соревнованиях IBU, лица должны либо быть полностью вакцинированы, либо недавно перенести болезнь, либо должны регулярно проходить ПЦР-тестирование — по аналогии с прошлым сезоном. IBU принимает следующие вакцины для своих мероприятий: Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson), Covishield, Sinovac, «Спутник V» и любую другую вакцину, которая официально принята/одобрена в стране, в которой была создана», — передает слова пресс-службы ТАСС.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно.