В Международном союзе биатлонистов заявили, что стремятся к гендерному равенству

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали вопрос создания гендерной политики. В организации отметили, что приступили к разработке стратегии, согласно которой у мужчин и женщин будет равный доступ к спорту в рамках соревнований.

«Мы следили за обсуждениями этой темы в спортивном мире. Недавно мы разработали стратегию гендерного равенства, направленную на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к нашему виду спорта как в рамках соревнований, так и за их пределами. Эта стратегия еще не решает проблему доступа трансгендеров к соревнованиям, но мы будем внимательно следить за развитием событий как в других видах спорта, так и в нашем», — цитирует ТАСС сообщение IBU.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио-2020 в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. Однако во время соревнований Хаббард не смогла показать достойный результат, провалив все попытки.