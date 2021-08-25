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Сборная России по биатлону сохранила максимальную квоту в Кубке мира

14:39
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что женская сборная России по биатлону в олимпийском сезоне сохранила максимальную квоту в Кубке мира.

Из-за того, что команда заняла шестое место в минувшем сезоне в Кубке наций, российская команда должна была лишиться одного места в заявке.

«Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок. Вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между IBU [Международным союзом биатлонистов] и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, которая не могла не повлиять негативно на подготовку и выступление всех стран, не только России», — цитирует Майгурова ТАСС.

Новый сезон Кубка мира стартует этапом в шведском Эстерсунде 27-28 ноября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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