В Исполком СБР избраны четыре человека

В Исполком Союза биатлонистов России (СБР) были избраны четыре человека плюс президент.

Как сообщает официальный Telegram-канал СБР, порог в 29 голосов преодолели: Анна Богалий (34 голоса), Иван Мелихов (33), Евгений Редькин (35) и Максим Чудов (32).

В четверг прошел первый круг голосования на выборах главы СБР. На пост президента организации претендуют нынешний руководитель Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

По его итогу ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, а Нуждова — 18. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут на внеочередной конференции предположительно в конце августа.