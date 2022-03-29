В Госдуме назвали шантажом ситуацию с решением IBU об отстранении России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

«IBU не справилась с тем давлением, которое на них оказывается. Понятно, что происходит шантаж. Это нездоровая тенденция. Как можно отстранить федерацию спорта? Как? Федерация развивает вид спорта. И то, что сейчас происходит, это безобразие», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и БФБ в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Решение о приостановке членства СБР и БФБ также должны будут рассмотреть на конгрессе IBU в сентябре этого года в случае, если оно не будет отменено до этого срока.