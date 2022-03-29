Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:42

В Госдуме назвали шантажом ситуацию с решением IBU об отстранении России

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

«IBU не справилась с тем давлением, которое на них оказывается. Понятно, что происходит шантаж. Это нездоровая тенденция. Как можно отстранить федерацию спорта? Как? Федерация развивает вид спорта. И то, что сейчас происходит, это безобразие», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и БФБ в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Решение о приостановке членства СБР и БФБ также должны будут рассмотреть на конгрессе IBU в сентябре этого года в случае, если оно не будет отменено до этого срока.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Дмитрий Свищев
СБР
8
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СБР подал апелляцию в CAS на решение об отстранении российских биатлонистов

Драчев: «Нужно распустить сборную России по биатлону, сейчас она по факту не нужна»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости