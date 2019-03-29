"Уже кое-что высказала ему". Алимбекова - о 26-м месте Стрельцова в спринте на чемпионате России

Олимпийская чемпионка-2018 Динара Алимбекова иронично прокомментировала результат Кирилла Стрельцова в спринте на чемпионате России в Тюмени. 23-летний спортсмен, являющийся молодым человеком белорусской биатлонистки, занял 26-е место.

- Уже кое-что высказала ему, - приводит слова Алимбековой "Тюменская Арена". - На самом деле, он сам всегда строго оценивает свое выступление и расстраивается, если гонка не получилась. Ничего страшного, на одном спринте чемпионат не заканчивается. У него еще будут шансы проявить себя.

Напомним, в минувшем сезоне Алимбекова заняла 54-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 99 очков.

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