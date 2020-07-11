Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Утвержден новый состав правления Союза биатлонистов России

11 июля 2020, 12:45

На внеочередной отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России
(СБР) был утвержден новый состав правления организации, сообщает пресс-служба.

В правление СБР избраны: Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов. 41 делегат проголосовал за членов правления, четверо воздержались.

Ранее стало известно о назначении Виктора Майгурова президентом СБР.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/viktor-maygurov-edinoglasno-izbran-prezidentom-sbr/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир