Утвержден новый состав правления Союза биатлонистов России
11 июля 2020, 12:45
На внеочередной отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России
(СБР) был утвержден новый состав правления организации, сообщает пресс-служба.
В правление СБР избраны: Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов. 41 делегат проголосовал за членов правления, четверо воздержались.
Ранее стало известно о назначении Виктора Майгурова президентом СБР.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/viktor-maygurov-edinoglasno-izbran-prezidentom-sbr/
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