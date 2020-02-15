Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал известия о дисквалификации олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. По словам комментатора, спортсмены слишком пассивно защищают свою правду, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Как счастье любит тишину, так и наши спортсмены любят в этой тишине добиться очередного своего несчастья. Все молчат. А у них отнимают медали, не пускают на Олимпиаду. Мы за них отдуваемся, смотрим им в глаза: «Эй, Свендсен, ты теперь бронзовый олимпийский призер». Но наши спортсмены думают, что все рассосется. Кто-то там позвонит и скажет: нет, все у вас будет нормально.

Малышко, Волков, Шипулин — у вас отняли золото Олимпиады. Вы сколько еще молчать-то будете? Жене Устюгову я много раз говорил: «Ну что же ты молчишь? У тебя все будет плохо». И вот раз — плохо. Будет и два плохо. Потому что есть вероятность дисквалификации за Ванкувер-2010 из-за аномального паспорта.

Но мы идем своим путем. Наверное, нужно испить эту чашу до дна. Спрятать голову в песок. Я — не я и лошадь не моя. Александр Логинов — простатит. Интервью не даем. Авось, что-нибудь и выйдет. Вот и выходит друзья то, что во всем иностранном мире называется bullshit.