"У нее небольшое защемление". Хованцев объяснил замену Старых в смешанной эстафете

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Ирина Старых не принимала участия в сегодняшней смешанной эстафете на чемпионате Европы из-за проблем со спиной. Вместо 31-летней спортсменки гонку бежала Светлана Миронова.

- У нее была проблема со спиной после индивидуальной гонки, - приводит РИА Новости слова Хованцева. - Вопрос подвис из-за того, что мы заявляли наспех, когда еще шли соревнования. А нам в этот момент надо было давать заявку. Вот тогда решили поставить надежного эстафетчика Старых, ее не надо проверять в эстафетах.

А потом, после того как узнали про проблемы со спиной, решили поменять Старых на Миронову. У Старых небольшое защемление. Относительно будущих гонок будем смотреть. Думаю, должно быть все нормально.

Российская команда в составе Виктории Сливко, Светланы Мироновой, Матвея Елисеева и Максима Цветкова заняла 4-е место.

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