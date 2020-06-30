Тюмень примет чемпионат России в 2021 году

Чемпионат России по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СБР.

«Чемпионат России по биатлону в 2021 году планируется провести в Тюмени с 28 марта по 4 апреля, — цитирует представителя СБР ТАСС. — Традиционная «Ижевская винтовка» пройдет с 22 по 29 декабря. На данный момент чемпионат России — 2020 считается отмененным, однако нельзя исключать того, что после отчетно-выборной конференции, которая состоится 11 июля, будет принято решение о том, что этот турнир пройдет осенью в том или ином формате».

Чемпионат России 2020 года не состоялся из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти в Ханты-Мансийске.