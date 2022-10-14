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Резцова — о выборе Майгурова президентом СБР: «Ничего хорошего не жду! За два года он не сделал ничего!»

Резцова заявила, что не ждет ничего хорошего после переизбрания Майгурова на пост президента СБР
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.

«Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал!

Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду! В свое время я критиковала Нуждова, но сейчас он сделает для биатлона больше. У него есть деньги, его назначение было бы лучше для нашего биатлона», — сказала Резцова «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Анфиса Резцова
Виктор Майгуров
СБР
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