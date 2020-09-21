«Травма мешает мне кататься». Логинов рассказал о больном локте

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своей травме, из-за которой он пропустит летний чемпионат России.

— Это правая рука. С чем можно сравнить? Вот вы когда встаете с кровати, все равно упираетесь на какую-то руку, пытаетесь встать. Я сейчас этого сделать не могу этой рукой, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Травма мешает мне кататься, толкаться на лыжероллерах. Сейчас я даже если подключаю ее, то процентов на 10 и больше для равновесия. Поэтому сейчас я стараюсь ограничить нагрузку, надо восстановиться, чтобы можно было в октябре включиться полностью в работу. Как мне сказали, нужен покой. Скорее всего, пропускаю все гонки. Шансы выступить в Тюмени маленькие.

На какие-то выезды сборы это никак не повлияет. В ближайшие дней 10 я полностью отойду от лыжероллеров, буду бегать кросс. Планы? Сборы-сборы-сборы, тренировки и тренировки (смеется). Сначала съезжу домой и следующий сбор я проведу в Сочи. Затем на снег в Тюмень или Ханты-Мансийск.