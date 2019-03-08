"Трасса в ужасном состоянии! На ЧМ можно делать и получше". Старых - о спринтерской гонке в Эстерсунде

Российская биатлонистка Ирина Старых раскритиковала состояние трассы на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 31-летняя спортсменка принимала участие в спринтерской гонке.

- Трасса в ужасном состоянии, - сказала Старых в эфире канала "Матч Арена". - Криво-косо, ничего не укатано. Можно получше трассы делать на чемпионате мира. Вчера были замечания со стороны тренеров и спортсменов. Отставание ногами? Это то, на что я сейчас готова.

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