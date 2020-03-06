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Томшин занял третье место в масс-старте на Кубке IBU

14:15
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На этапе Кубка IBU в Раубичах (Белоруссия) завершился мужской масс-старт.

Победил норвежец Сиверт Баккен. Вторым стал его соотечественник Ларс Хельге Биркеланн. На третьем месте россиянин Василий Томшин. Антон Бабиков занял седьмое место, Дмитрий Иванов — 11-е.

Раубичи (Белоруссия)

Кубок IBU

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 38.26,8 (1 шт. круг)

2. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — отставание 20,5 (2)

3. Василий Томшин (Россия) — 34,1 (2)

4. Мэттью Страм (Канада) — 41,4 (2)

5. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 1.02,3 (4)

6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.02,9 (5)

7. Антон Бабиков (Россия) — 1.05,8 (2)

11. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.43,8 (4)

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