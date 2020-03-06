Томшин занял третье место в масс-старте на Кубке IBU
14:15
На этапе Кубка IBU в Раубичах (Белоруссия) завершился мужской масс-старт.
Победил норвежец Сиверт Баккен. Вторым стал его соотечественник Ларс Хельге Биркеланн. На третьем месте россиянин Василий Томшин. Антон Бабиков занял седьмое место, Дмитрий Иванов — 11-е.
Раубичи (Белоруссия)
Кубок IBU
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 38.26,8 (1 шт. круг)
2. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — отставание 20,5 (2)
3. Василий Томшин (Россия) — 34,1 (2)
4. Мэттью Страм (Канада) — 41,4 (2)
5. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 1.02,3 (4)
6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.02,9 (5)
7. Антон Бабиков (Россия) — 1.05,8 (2)
11. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.43,8 (4)