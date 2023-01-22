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Сегодня, 14:34

Томшин выиграл масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах

Виталий Косик
Корреспондент
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Василий Томшин.
Фото СБР

Российский биатлонист Василий Томшин выиграл масс-старт на 15 км на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия). Он прошел дистанцию за 33 минуты 43,1 секунды и не допустил ни одного промаха.

Второй пришел белорусский биталонист Дмитрий Лазовский, отставший на 1,4 секунды и также не допустивший ни одного промаха. Третьим стал белорус Никита Лобастов (+2,2) также без единого промаха.

Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи (Белоруссия)

Масс-старт, мужчины

1. Василий Томшин (Россия) — 33.43,1 (0 промахов)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — отставание 1,4 (0)

3. Никита Лобастов (Белоруссия) — 2,2 (0)

Биатлон
Василий Томшин
Дмитрий Лазовский
Никита Лобастов
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