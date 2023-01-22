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Томшин: «Сколько шансов давал себе в финишной разборке? 100 процентов»

Томшин отреагировал на свою победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах. На последнем круге он оставил позади трех белорусских биатлонистов.

— Как действовал тактически на последнем круге, что держали в голове?

— На самом деле, когда я понял на первом подъеме, что мне от ребят не оторваться, что они в любом случае меня догонят, задача была уже продержаться с ними до финиша. Я трезво оцениваю свой ход по дистанции. И на финише уже забрать все, что остается.

— Понимал, когда нужно начинать атаковать?

— У меня было два варианта. Первый вариант — сделать небольшой отрыв на подъеме, что и произошло. Второй вариант — если не удастся сделать отрыв, тогда уже за 50 метров до финиша разбираться.

— Раньше замечал за собой такие хорошие спринтерские качества?

— Если я доезжаю до финиша, то частенько бывало, что удавалось собрать все силы и обыграть соперников.

— Сколько шансов себе давал в этой финишной разборке?

— Я, конечно, производил математические расчеты, выводил формулы. (Смеется.) Сколько? 100 процентов, если доеду до финиша с ними. Просто внутренняя уверенность. Как уже сказал, был опыт борьбы на финише, — сказал Томшин.

Василий Томшин
Ольга Зайцева (биатлон)
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