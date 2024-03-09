Тихонов: «Внутренние соревнования в России надо организовать так, чтобы нам на чемпионатах и Кубках мира завидовали»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о внутренних соревнованиях в России на фоне отстранения отечественных спортсменов от международных стартов.

«Вы посмотрите, что было на Спартакиаде, — не хватило трибун для болельщиков, в отличие от футбола, где трибуны пустые! Соскучились люди по биатлону. И это несмотря на санкции и все прочее. Я давно говорил, внутренние соревнования надо организовать так, чтобы нам там на чемпионатах мира и Кубках мира завидовали! В России 89 регионов, самое большое количество биатлонных комплексов. И это было построено при мне и моей команде. Комплексы родились в Уфе, Саранске, Красноярске. Все финалы сезонов были в России. Это я отвоевал как первый вице-президент! Я говорю только факты. Но что мы имеем сегодня? Но все равно победа за нами», — цитирует Тихонова Legalbet.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

28 марта 2023-го МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.