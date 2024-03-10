Тихонов откроет в Белоруссии музей в свою честь

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о том, что откроет в Белорусси музей в свою честь.

«Я в Белоруссии буду открывать свой музей. 40 лет искал место под музей в России — не нашел. А там место предоставили. Такого музея в мире не будет, который будет у меня! Там будут не только медали, но и много интересных предметов, которыми я пользовался. Изделия из серебра, мои украшения, которые накопились за жизнь, Фаберже. Будут там такие книги, которых нет в библиотеке Пушкина и даже в президентской. России было глубоко плевать на это! Вот это обидно, жаль», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России с 1996 по 2008 год, с 2008 по 2010-й был вице-президентом СБР.