Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

10 марта, 11:29

Тихонов откроет в Белоруссии музей в свою честь

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о том, что откроет в Белорусси музей в свою честь.

«Я в Белоруссии буду открывать свой музей. 40 лет искал место под музей в России — не нашел. А там место предоставили. Такого музея в мире не будет, который будет у меня! Там будут не только медали, но и много интересных предметов, которыми я пользовался. Изделия из серебра, мои украшения, которые накопились за жизнь, Фаберже. Будут там такие книги, которых нет в библиотеке Пушкина и даже в президентской. России было глубоко плевать на это! Вот это обидно, жаль», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России с 1996 по 2008 год, с 2008 по 2010-й был вице-президентом СБР.

Источник: https://legalbet.ru/news/rossii-bilo-gluboko-plevat-na-eto-tihonov-rasskazal/
Александр Тихонов
3
2
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Внутренние соревнования в России надо организовать так, чтобы нам на чемпионатах и Кубках мира завидовали»

Гараничев объявил о завершении карьеры в конце сезона
Новости
RSS RSS
Все новости