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3 марта, 14:03

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в гонке в финале Кубка России в Уфе

Виктория Кравченко
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Биатлонистка Наталия Шевченко
Наталия Шевченко.
Фото скриншот из трансляции

Бронзовый призер женской гонки преследования на Кубке России в Уфе Анастасия Шевченко рассказала о борьбе на финише с Натальей Гербуловой.

«Старалась стрелять чисто, но на первой лежке немного поторопилась, поэтому сегодня постаралась собраться на других рубежах, я очень рада, что у меня это получилось и обернулось третьим местом. Скорее, этот результат победа для меня, чем проигрыш. Рада, что с Наташей мы снова вместе на пьедестале. Это нереально крутые ощущения», — цитирует Шевченко Metaratings.ru.

Победу в гонке одержала Наталия Шевченко, Гербулова стала второй, Шевченко — третья.

Источник: https://metaratings.ru/news/anastasiya-shevchenko-porazhenie-ot-gerbulovoi-bolshoi-opyt-dlya-menya-339982/
Наталия Шевченко
Наталья Гербулова
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