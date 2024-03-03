Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в гонке в финале Кубка России в Уфе

Бронзовый призер женской гонки преследования на Кубке России в Уфе Анастасия Шевченко рассказала о борьбе на финише с Натальей Гербуловой.

«Старалась стрелять чисто, но на первой лежке немного поторопилась, поэтому сегодня постаралась собраться на других рубежах, я очень рада, что у меня это получилось и обернулось третьим местом. Скорее, этот результат победа для меня, чем проигрыш. Рада, что с Наташей мы снова вместе на пьедестале. Это нереально крутые ощущения», — цитирует Шевченко Metaratings.ru.

Победу в гонке одержала Наталия Шевченко, Гербулова стала второй, Шевченко — третья.