Татьяна Акимова: "Моя победа очень важна для сборной России"

Биатлонистка сборной России Татьяна Акимова, комментируя свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, подчеркнула, что у нее сегодня все получилось. 26-летняя спортсменка впервые в карьере попала в десятку, раньше ее лучшим результатом в личных гонках было 12-е место.
– Я не ожидала сегодня такого выступления, – приводит официальный сайт СБР. – Я очень счастлива. Для меня это очень неожиданно. Я выходила на старт с целью просто отработать все по максимуму. Что сыграло свою роль в победе? Думаю, что все просто совпало. Сегодня как обычно выходила на старт, настраивалась на максимальную работу на рубеже и ходом. Просто сегодня все получилось. Я довольна.
Первый круг я шла с Доротеей Вирер, мне было комфортно. Даже хотелось ее перегнать. На рубеже был небольшой ветер, но я старалась максимально концентрироваться.
Думаю, моя победа очень важна нашей команде. И нас очень вдохновляют победы мужской команды.
Огромное спасибо болельщикам, их было очень много по трассе. Эмоции после гонки просто потрясающие, до сих пор не верится.
PallMall
Татьяна не во время выиграла, теперь могут точно всю команду отстранить.
16:59 17 декабря
джей
Татьяна молодец !!! Главное , чтобы допинг комиссары ничего не подмешали в анализы и не поцарапали пробирки - ВАДА настолько себя дискредитировала, что от них можно ожидать чего угодно.Допинг тесты должны проводиться с обязательным присутствием наших специалистов, иначе так и будут бездоказательно обвинять всех российских спортсменов.
11:27 17 декабря
sherif77
По любому скажут что на допинге сидит .., мельдоний - милдронат стандартами глотает ...., - сейчас обязательно Трамп..., Абама и Меркель будут пару дней под микроскопом какую-нибудь хрень в её моче и крови искать ..., и найдут же - парацетамол от температуры и опять санкции против России введут на целый год ...- 100 баллов .....
03:35 17 декабря
кубань чемпион
Буква Ё streletc1783, "не помню, на какой", "американцы"... Ты сначала легенду поубедительнее сочини, а потом уже оскорбляй людей, которые тебя к суровой правде жизни готовят, дружок:) И это, что такое "формакология"? :) 01:35 ___________________________ У Ё ... иди помолись на Лэнса Армстронга)))
02:17 17 декабря
Буква Ё
streletc1783, "не помню, на какой", "американцы"... Ты сначала легенду поубедительнее сочини, а потом уже оскорбляй людей, которые тебя к суровой правде жизни готовят, дружок:) И это, что такое "формакология"? :)
01:35 17 декабря
adamantane'
"моя победа очень важна нашей команде" - ну, вообще-то важная для нашей команды. Татьяна - молодчина!
01:21 17 декабря
Буква Ё
Это не твоя победа, а фармакологов, которых со дня на день выведут на чистую воду
00:17 17 декабря
Andersen32
Молодчина! Смотрел трансляцию, очень опечалился, чехи совсем не умеют показывать биатлон, одних чешек косоглазых и кривоногих показывали. Даже финиш Акимовой не показали, а вели соукалову, которую Акимова обогнала метров на 100.
22:31 16 декабря
ladafan
Молодец!! это то что нужно, в самое то время...
22:18 16 декабря