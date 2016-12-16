22:11 16 декабря | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Моя победа очень важна для сборной России"

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Биатлонистка сборной России Татьяна Акимова, комментируя свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, подчеркнула, что у нее сегодня все получилось. 26-летняя спортсменка впервые в карьере попала в десятку, раньше ее лучшим результатом в личных гонках было 12-е место.

 
Сегодня. Нове-Место. Радость Татьяны АКИМОВОЙ.Татьяна - первая! Акимова шокировала Чехию

– Я не ожидала сегодня такого выступления, – приводит официальный сайт СБР. – Я очень счастлива. Для меня это очень неожиданно. Я выходила на старт с целью просто отработать все по максимуму. Что сыграло свою роль в победе? Думаю, что все просто совпало. Сегодня как обычно выходила на старт, настраивалась на максимальную работу на рубеже и ходом. Просто сегодня все получилось. Я довольна.

Первый круг я шла с Доротеей Вирер, мне было комфортно. Даже хотелось ее перегнать. На рубеже был небольшой ветер, но я старалась максимально концентрироваться.

Думаю, моя победа очень важна нашей команде. И нас очень вдохновляют победы мужской команды.

Огромное спасибо болельщикам, их было очень много по трассе. Эмоции после гонки просто потрясающие, до сих пор не верится.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56594/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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PallMall

Татьяна не во время выиграла, теперь могут точно всю команду отстранить.

16:59 17 декабря

джей

Татьяна молодец !!! Главное , чтобы допинг комиссары ничего не подмешали в анализы и не поцарапали пробирки - ВАДА настолько себя дискредитировала, что от них можно ожидать чего угодно.Допинг тесты должны проводиться с обязательным присутствием наших специалистов, иначе так и будут бездоказательно обвинять всех российских спортсменов.

11:27 17 декабря

sherif77

По любому скажут что на допинге сидит .., мельдоний - милдронат стандартами глотает ...., - сейчас обязательно Трамп..., Абама и Меркель будут пару дней под микроскопом какую-нибудь хрень в её моче и крови искать ..., и найдут же - парацетамол от температуры и опять санкции против России введут на целый год ...- 100 баллов .....

03:35 17 декабря

кубань чемпион

Буква Ё streletc1783, "не помню, на какой", "американцы"... Ты сначала легенду поубедительнее сочини, а потом уже оскорбляй людей, которые тебя к суровой правде жизни готовят, дружок:) И это, что такое "формакология"? :) 01:35 ___________________________ У Ё ... иди помолись на Лэнса Армстронга)))

02:17 17 декабря

Буква Ё

streletc1783, "не помню, на какой", "американцы"... Ты сначала легенду поубедительнее сочини, а потом уже оскорбляй людей, которые тебя к суровой правде жизни готовят, дружок:) И это, что такое "формакология"? :)

01:35 17 декабря

adamantane'

"моя победа очень важна нашей команде" - ну, вообще-то важная для нашей команды. Татьяна - молодчина!

01:21 17 декабря

Буква Ё

Это не твоя победа, а фармакологов, которых со дня на день выведут на чистую воду

00:17 17 декабря

Andersen32

Молодчина! Смотрел трансляцию, очень опечалился, чехи совсем не умеют показывать биатлон, одних чешек косоглазых и кривоногих показывали. Даже финиш Акимовой не показали, а вели соукалову, которую Акимова обогнала метров на 100.

22:31 16 декабря

ladafan

Молодец!! это то что нужно, в самое то время...

22:18 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ