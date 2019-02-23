Тарьей Бе: "Правильным решением было пропустить этапы в Канаде и США"

Норвежский биатлонист Тарьей Бе после спринта на чемпионате Европы в Белоруссии отметил, что доволен своим выступлением на турнире. Спортсмен считает, что правильно сделал, пропустив этапы Кубка мира в Северной Америке.

– Думаю, это моя лучшая гонка в этом году, – сказал Бе в эфире "Матч ТВ". – Правильным решением было пропустить этапы в Канаде и США, чтобы больше тренироваться. Не рано ли быть в такой форме? Я рассчитываю быть еще сильнее. Завтра проведу последнюю гонку, затем отправлюсь домой, готовиться к чемпионату мира.