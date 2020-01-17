Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Польше

Россиянин Семен Сучилов стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.

Как уточняет пресс-служба СБР, это первая личная победа 27-летнего спортсмена на соревнованиях такого уровня.

На январские этапы Кубка IBU Сучилов пробился как лидер (по состоянию на конец декабря) общего зачета Кубка России.

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Семен Сучилов (Россия) — 23.56,0 (1 шт. круг)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 10,3 (1)

3. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 12,7 (1)

4. Алексей Слепов (Россия) — 29,0 (0)

5. Синнре Йорде (Норвегия) — 33,7 (1)

6. Руслан Ткаленко (Украина) — 36,6 (1)

7. Кирилл Стрельцов (Россия) — 37,7 (0)...

11. Василий Томшин (Россия) — 56,8 (1)...

30. Вадим Филимонов (Россия) — 2.03,8 (2)

Ильназ Мухамедзянов не стартовал.