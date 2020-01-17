Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Польше
Россиянин Семен Сучилов стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.
Как уточняет пресс-служба СБР, это первая личная победа 27-летнего спортсмена на соревнованиях такого уровня.
На январские этапы Кубка IBU Сучилов пробился как лидер (по состоянию на конец декабря) общего зачета Кубка России.
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Семен Сучилов (Россия) — 23.56,0 (1 шт. круг)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 10,3 (1)
3. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 12,7 (1)
4. Алексей Слепов (Россия) — 29,0 (0)
5. Синнре Йорде (Норвегия) — 33,7 (1)
6. Руслан Ткаленко (Украина) — 36,6 (1)
7. Кирилл Стрельцов (Россия) — 37,7 (0)...
11. Василий Томшин (Россия) — 56,8 (1)...
30. Вадим Филимонов (Россия) — 2.03,8 (2)
Ильназ Мухамедзянов не стартовал.
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2019-2020/events/2442_10_0/