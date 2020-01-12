Сучилов стал четвертым в спринте на Кубке IBU, победил Наврат

Немецкий биатлонист Филипп Наврат победил в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии. Он показал результат 24 минуты 24,9 секунды. Второе место занял чех Витеслав Хорниг (отставание 3,8), третье — немец Ромас Рес (5,4).

Россиянин Семен Сучилов стал 4-м (6,0), Вадим Филимонов — 6-м (19,9), Кирилл Стрельцов — 8-м (31,7), Алексей Слепов — 10-м (38,1), Ильназ Мухамедзянов — 31-м (1.13,8), Василий Томшин — 40-м (1.37,4).

Осрблье (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 24.24,9 (2 шт. круга)

2. Витеслав Хорниг (Чехия) — отставание 3,8 (0)

3. Роман Рес (Германия) — 5,4 (0)

4. Семен Сучилов (Россия) — 6,0 (1)

5. Эннре Стремсхейм (Норвегия) — 10,8 (2)

6. Вадим Филимонов (Россия) — 19,9 (0)...

8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 31,7 (1)...

10. Алексей Слепов (Россия) — 38,1 (1)...

31. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.13,8 (2)...

40. Василий Томшин (Россия) — 1.37,4 (3)