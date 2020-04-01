Российская биатлонистка Виктория Сливко отметила, что в этом сезоне связь с тренером у нее была лишь по телефону.

— Если даже посмотреть на соперниц, которых я обыгрывала в прошлом году, в этом такого уже не получалось, — цитирует «Тюменская арена» Сливко. — Лишь под конец сезона стала набирать хорошую форму. Но, в целом, у меня в плане скорости, думаю, был спад в этом году. Что касается стрельбы, чересчур внимательно я проценты не изучала. По ощущениям — на том же уровне.

мне многие говорят, что в этом году я стала взрослее, что ли. Потому что помотало и стрессануло меня неплохо. Приходилось проводить сборы в одиночестве, тренировалась без наставника, с которым связь была лишь по телефону...

В сезоне-2019/20 25-летняя биатлонистка заняла третье место в зачете масс-стратов Кубка IBU.