Старых пропускает первый тренировочный сбор из-за травмы
13 июля 2020, 13:52
Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых пропускает первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды по причине травмы спины, сообщает ТАСС.
Национальная команда первую централизованную подготовку к сезону проводит в Ижевске, сбор начался 5 июля и продлится 18 дней.
Травма спины беспокоит Старых не в первый раз. По признанию самой спортсменки, она скомкала ее выступление в позапрошлом сезоне.
В минувшем сезоне лучшим результатом 32-летней биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место. Его она заняла в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.
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