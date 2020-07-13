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Старых пропускает первый тренировочный сбор из-за травмы

13 июля 2020, 13:52
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Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых пропускает первый предсезонный тренировочный сбор национальной команды по причине травмы спины, сообщает ТАСС.

Национальная команда первую централизованную подготовку к сезону проводит в Ижевске, сбор начался 5 июля и продлится 18 дней.

Травма спины беспокоит Старых не в первый раз. По признанию самой спортсменки, она скомкала ее выступление в позапрошлом сезоне.

В минувшем сезоне лучшим результатом 32-летней биатлонистки в личных гонках на этапах Кубка мира было восьмое место. Его она заняла в индивидуальной гонке в словенской Поклюке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8951135

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