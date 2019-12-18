Старых показала 7-й результат на этапе Кубка IBU в Австрии

На этапе Кубка IBU в австрийском городе Обертиллиах прошла женская индивидуальная гонка. Лучшая из россиянок — Ирина Старых — показала 7-й результат.

Первой к финишу пришла Штефани Шерер из Германии.

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Индивидуальная гонка 12,5 км

1. Штефани Шерер (Германия) — 39.40,2 (0 промахов)

2. Анастасия Меркушина (Украина) — отставание 56,8 (0)

3. Анна Вайдель (Германия) — 1.04,2 (1)

4. Ольга Абрамова (Украина) — 1.23,4 (1)

5. Ингела Андерссон (Швеция) — 1.41,1 (2)

6. Каролин Хорхлер (Германия) — 1.53,2 (2)

7. Ирина Старых (Россия) — 1.56,8 (2)

9. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.59,6 (2)

11. Ирина Казакевич (Россия) — 2.07,6 (3)

13. Полина Шевнина (Россия) — 2.08,9 (1)

29. Наталья Гербулова (Россия) — 3.56,9 (4)

30. Анастасия Поршнева (Россия) — 3.58,8 (5)