Стал известен состав сборной Норвегии на эстафеты на ЧМ в Эстерсунде

Сборная Норвегии определилась с составом на мужскую и женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт IBU, в заявку вошли:

Мужчины: Ларс Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе.

Женщины: Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тириль Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн.

Эстафеты в Эстерсунде пройдут 16 марта. Сборная Норвегии занимает 1-е место в общем зачете чемпионата мира: в активе норвежцев 7 медалей, включая 3 золота.

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