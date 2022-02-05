Российский биатлонист Томшин стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежский биатлонист Александр Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второе место занял немец Юстус Штрелов. Замкнул тройку норвежец Сверре Дален Аспенес.
Россиянин Василий Томшин показал пятый результат.
Биатлон
Нове-Место (Чехия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Александр Андерсен (Норвегия) — 23.40,3 (1 промах)
2. Юстус Штрелов (Германия) — +0,5 (1)
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — +0,9 (2)
4. Лукас Фрацшер (Германия) — +3,9 (2)
5. Василий Томшин (Россия) — +4,9 (1)
6. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +5,1 (2)...
16. Дмитрий Иванов (Россия) — +44,5 (0)...
28. Александр Поварницын (Россия) — +1.10,6 (3)...
43. Михаил Первушин (Россия) — +1.42,5 (4)...
60. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +2.15,5 (4)...
71. Петр Пащенко (Россия) — +2.32,7 (6)