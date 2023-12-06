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Сегодня, 07:47

Спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эдуард Латыпов.
Фото СБР

Союз биатлонистов России (СБР) объявил об отмене спринтерских гонок у мужчин и женщин на третьем этапе Кубка России в Тюмени.

Жюри соревнований приняло это решение из-за сильных морозов.

На данный момент температура в Тюмени составляет минус 21 градус.

Спринтерские гонки в Тюмени должны были пройти в среду, 6 декабря. Женская гонка должна была начаться в 9.00 по московскому времени, мужская — в 11.00.

Биатлонист во&nbsp;время гонки. Биатлонистов в Тюмени ждет погодная лотерея. Отменят ли гонки Кубка России?

Источник: Telegram-канал СБР
Биатлон
Сборная России по биатлону
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