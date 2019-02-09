Спринт на этапе Кубка мира в Канаде перенесен на 10 февраля из-за морозов

Организаторы этапа Кубка мира в Кэнморе объявили о переносе спринтерских гонок на 10 февраля. Мужской спринт начнется в 22.20 по московскому времени, а женский - в 0.45.

"В связи с прогнозом погоды, в котором говорится о температурах ниже -25 градусов по Цельсию в субботу не будет никаких соревнований. Два спринта перенесены на воскресенье", - говорится в сообщении.