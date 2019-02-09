Спринт на этапе Кубка мира в Канаде перенесен на 10 февраля из-за морозов

Организаторы этапа Кубка мира в Кэнморе объявили о переносе спринтерских гонок на 10 февраля. Мужской спринт начнется в 22.20 по московскому времени, а женский - в 0.45.
"В связи с прогнозом погоды, в котором говорится о температурах ниже -25 градусов по Цельсию в субботу не будет никаких соревнований. Два спринта перенесены на воскресенье", - говорится в сообщении.
Due to the weather forecast with temperatures below -25 degrees Celsius there will be no competitions on Saturday in Canmore. The two sprint competitions are rescheduled for Sunday:– IBU World Cup (@IBU_WC) 8 февраля 2019 г.
10 Feb 2019 20:20 (all times CET) Men 10 km Sprint
10 Feb 2019 22:45 Women 7.5 km Sprint
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