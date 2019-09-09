Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поблагодарил избирателей в Instagram за поддержку. Спортсмен принял участие на довыборах в Госдуму от «Единой России», проходивших 8 сентября. После обработки 99,77% протоколов он лидирует с 41,57% голосов.

— Спасибо большое всем избирателям, которые проголосовали за меня, — написал Шипулин. — Позади большой объем работы. Еще больше — впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Государственной Думе. Моя задача — сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать.

Моя кампания, которая началась еще в марте, получилась непростой. Но это был новый, абсолютно уникальный для меня опыт. Я близко познакомился с регионом, с людьми, которые здесь живут. У меня впереди два года упорной работы, чтобы проявить себя в политике. Опыт работы в регионе показал, что есть большое количество проблем, которые необходимо решать.

Я отдаю себе отчет, что не все в меня верят. За свое время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике.