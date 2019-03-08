"Спасибо сервису - лыжи работали отлично". Юрлова-Перхт - о спринте на ЧМ в Эстерсунде

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде поблагодарила сервис-бригаду за хорошую подготовку лыж. 34-летняя спортсменка заняла 8-е место, допустив один промах.

- Я переживала за ход до начала гонки, - сказала Юрлова-Перхт в эфире канала "Матч Арена". - Было дискомфортное состояние. Была удовлетворена ходом. Хочу сказать спасибо сервис-бригаде - лыжи работали отлично. Промах? Это моя ошибка.

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